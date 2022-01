'Orgogliosa di essere volontaria a Pechino 2022'

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - Mentre il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è arrivato a -18 giorni Helena, una studentessa italiana che frequenta l'Arts and Design Academy della Tsinghua University, si dice orgogliosa di svolgere un ruolo nella cerimonia di apertura della manifestazione sportiva.

Helena, di madre cinese, si è preparata a fondo per quasi tre mesi da quando è diventata volontaria nello Stadio Nazionale, dove il 4 febbraio si terrà la cerimonia di apertura.

"Sono stata selezionata dopo aver ricevuto una raccomandazione dai miei insegnanti", commenta lei. "È la prima volta che faccio volontariato per un evento di tale portata.

Servirò come volontaria nel gruppo della performance. Facciamo spesso delle prove per offrire lo spettacolo migliore possibile alla cerimonia di apertura" e "penso che questo ruolo mi dia una migliore comprensione dell'estetica cinese".

All'epoca dei Giochi Olimpici estivi di Pechino 2008, Helena era ancora giovane e non sapeva molto della cultura cinese, che oggi attira sempre più l'attenzione degli stranieri.

"Sempre più persone - aggiunge Helena - amano la cultura cinese e credo che le Olimpiadi invernali di Pechino, che sono piene di elementi culturali di questo Paese, conquisteranno il favore delle persone di tutto il mondo". (SEGUE)