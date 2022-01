'Orgogliosa di essere volontaria a Pechino 2022' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - Helena dice di aver acquisito una maggiore comprensione ed esperienza diretta degli sport su ghiaccio e neve: "Dato che sono cresciuta a Guangzhou, una città della Cina meridionale, ho visto raramente la neve quando ero giovane. Tsinghua ha organizzato alcune attività di pattinaggio su ghiaccio per noi e lentamente abbiamo scoperto quanto questo passatempo sia divertente, fino ad amarlo".

Come molte persone, la studentessa ha avvertito profondamente i cambiamenti portati dai preparativi per le Olimpiadi invernali. In Cina, più di 300 milioni di persone si sono appassionate agli sport su ghiaccio e neve da quando Pechino, insieme a Zhangjiakou, ha vinto la candidatura nel 2015 per ospitare i Giochi Invernali del 2022.

"Negli ultimi anni, gli sport su ghiaccio e neve in Cina sono diventati gradualmente più popolari, in particolare tra i giovani. Oggi, è possibile vedere spesso i cinesi sciare o pattinare", spiega Helena, che aggiunge "non vedo l'ora che arrivi la cerimonia di apertura e credo che possiamo ottenere gli obiettivi che ci aspettavamo all'inizio". (XINHUA)