Covid: contagio locale Pechino arrivato 'per posta'

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - Il processo di rintracciamento ha individuato la fonte del nuovo focolaio locale di Covid-19 di Pechino nel servizio postale internazionale, come è stato riferito da Pang Xinghuo, vice direttore del centro di controllo e prevenzione delle malattie di Pechino, oggi in una conferenza stampa.

La paziente ha ricevuto la busta l'11 gennaio, giunta a Pechino dal Canada attraverso gli Stati Uniti e Hong Kong, e ha riferito di aver toccato la superficie esterna e la prima pagina del documento all'interno.

Pang ha spiegato che sono stati prelevati 22 campioni ambientali dalla posta internazionale e i tamponi sono risultati tutti positivi.

Il nuovo caso è stato segnalato sabato ed è confermato come variante Omicron. (XINHUA)