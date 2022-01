Cina: trovate 400 tombe antiche nello Shanxi

(XINHUA) - TAIYUAN, 17 GEN - Gli archeologi hanno scoperto più di 400 tombe risalenti alla dinastia Zhou orientale (770 a.C.-256 a.C.) e a quella Han (202 a.C.-220 d.C.) nella provincia dello Shanxi della Cina settentrionale.

Il sito di scavo nella città di Shuozhou si estende per 8 ettari, secondo l'istituto di ricerca archeologica dello Shanxi.

In alcune tombe i reperti, principalmente ceramiche, hanno forti caratteristiche degli artefatti culturali aborigeni locali della dinastia Zhou orientale, mentre in altre, i caratteri incisi sulle pentole dissotterrate indicano l'uso di timbri dei regolatori del mercato nelle dinastie Qin (221 a.C.-207 a.C.) e Han.

I risultati hanno fornito ricchi materiali archeologici per lo studio della disposizione e della gerarchia delle tombe, così come in merito alle usanze funerarie della regione lungo la Grande Muraglia nel nord della Cina dalla dinastia Zhou orientale a quella Han, come ha dichiarato Gao Zhenhua, che fa parte dell'istituto di ricerca archeologica dello Shanxi.

