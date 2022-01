Cina: tasso disoccupazione urbana scende nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - Il mercato del lavoro cinese è rimasto generalmente stabile nel 2021, con un tasso di disoccupazione urbana rilevato al 5,1%, 0,5 punti percentuali in meno rispetto all'anno precedente, secondo i dati del National Bureau of Statistics (Nbs).

Un totale di 12,69 milioni di nuovi posti di lavoro urbani sono stati creati durante l'anno, un aumento di 830.000 posti rispetto al 2020, ha dichiarato Ning Jizhe, capo del Nbs, durante una conferenza stampa.

I nuovi posti di lavoro urbani dello scorso anno hanno superato l'obiettivo annuale, e il tasso di disoccupazione urbana rilevato è stato inferiore all'obiettivo del 5,5% circa.

Ning ha attribuito la stabilità del mercato del lavoro in parte alla creazione di posti di lavoro favorita dal continuo recupero e dallo sviluppo economico della Cina, e anche dalla politica pro-occupazione del Paese che ha avuto un effetto positivo sul collocamento dei laureati e dei lavoratori rurali migranti.

Nuove forme di occupazione hanno stimolato la creazione di posti di lavoro, e anche un maggiore collocamento in alcuni settori come il commercio all'ingrosso e al dettaglio ha contribuito alla stabilità complessiva dell'occupazione, secondo Ning.

A dicembre, il tasso di disoccupazione urbana della Cina è stato del 5,1%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare, il tasso di disoccupazione rilevato tra le persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni è arrivato al 14,3%, mentre il tasso di coloro con un'età compresa tra i 25 e i 59 anni, che rappresentano la maggior parte del mercato del lavoro, si è attestato al 4,4%, secondo i dati.

Il tasso di disoccupazione urbana rilevato è calcolato in base al numero di disoccupati che hanno partecipato all'indagine sull'occupazione nelle aree urbane, compresi i lavoratori migranti nelle città. (XINHUA)