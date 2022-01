Cina: tasso disoccupazione urbana scende nel 2021 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - A dicembre, il tasso di disoccupazione urbana della Cina è stato del 5,1%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare, il tasso di disoccupazione rilevato tra le persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni è arrivato al 14,3%, mentre il tasso di coloro con un'età compresa tra i 25 e i 59 anni, che rappresentano la maggior parte del mercato del lavoro, si è attestato al 4,4%, secondo i dati.

Il tasso di disoccupazione urbana rilevato è calcolato in base al numero di disoccupati che hanno partecipato all'indagine sull'occupazione nelle aree urbane, compresi i lavoratori migranti nelle città. (XINHUA)