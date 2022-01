Cina: reddito nominale disponibile + 9,1% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - Il reddito disponibile pro capite della Cina si è attestato a quota 35.128 yuan (circa 5.523 dollari) nel 2021, in aumento del 9,1% rispetto all'anno precedente in termini nominali, secondo i dati del National Bureau of Statistics pubblicati oggi.

Dopo aver dedotto i fattori di prezzo, il reddito pro capite disponibile è aumentato dell'8,1% anno su anno.

In particolare, il reddito disponibile pro capite urbano ha raggiunto i 47.412 yuan, in crescita dell'8,2% in termini nominali, e del 7,1% in termini reali, mentre il reddito nelle aree rurali si è attestato a 18.931 yuan, in crescita nominale del 10,5% e reale del 9,7%.

I dati di oggi hanno anche mostrato che il prodotto interno lordo della Cina ha subito un'espansione dell'8,1% su base annua nel 2021. (XINHUA)