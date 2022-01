Cina: previsto boom di viaggi per Festa di Primavera

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - La stagione turistica in occasione della Festa di Primavera del 2022 in Cina dovrebbe registrare 1,18 miliardi di viaggi passeggeri, in aumento del 35,6% rispetto all'anno scorso, ma in calo del 20,3% rispetto al 2020, stando a quanto dichiarato dal ministero dei Trasporti.

La stagione turistica di 40 giorni, conosciuta anche come chunyun, è iniziata oggi e molte persone viaggeranno per riunirsi con le loro famiglie per il Nuovo Anno Lunare, o Festa di Primavera, che cadrà il 1° febbraio di quest'anno.

È previsto un totale di 280 milioni di viaggi ferroviari durante l'annuale frenesia per le partenze, che si protrarranno dal 17 gennaio al 25 febbraio, in aumento del 28,5% rispetto alla stagione festiva dell'anno scorso, secondo il China State Railway Group Co, Ltd.

Per quanto riguarda l'aviazione civile, le prenotazioni sono aumentate significativamente e le prenotazioni dal 17 gennaio al 2 febbraio hanno superato le prenotazioni totali dell'intera stagione turistica della Festa di Primavera dell'anno scorso, secondo i dati di Qunar.com, la piattaforma di viaggi online principale della Cina.

Le stazioni ferroviarie e gli aeroporti hanno intensificato il loro impegno per la difesa dal Covid-19. (XINHUA)