Cina, 'noi pionieri di un mondo migliore'

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - A circa 25 km da Minsk si trova 'Great Stone', un parco industriale costruito da Cina e Bielorussia.

Da quando i due Paesi hanno firmato un accordo per la sua costruzione nel 2011, è stato convertito in una struttura moderna con più di 80 imprese in funzione provenienti da oltre 10 Stati. La produzione industriale del parco industriale ha mantenuto una tendenza al rialzo anche durante la pandemia del Covid-19.

Questo è solo uno dei tanti esempi di come sia stata messa in pratica l'idea di realizzare una comunità con un futuro condiviso per l'umanità proposta dal presidente cinese Xi Jinping.

Oggi, in un mondo colpito da una serie di grandi cambiamenti e da una pandemia inaudita nell'ultimo secolo, questa visione fondamentale non solo incarna i valori comuni dell'umanità e si conforma alle tendenze attuali, ma esercita anche un'influenza di vasta portata per la prosperità e il progresso mondiali.

(SEGUE)