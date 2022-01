Cina, 'noi pionieri di un mondo migliore' (6)

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - SOSTENERE IL MULTILATERALISMO Poco dopo il discorso di Xi del 2017, il concetto della realizzazione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità è stato incorporato in una serie di risoluzioni delle Nazioni Unite.

Impegnato in una visione di governance globale caratterizzata da varie consultazioni, contributi congiunti e benefici condivisi, Xi ha invitato tutti i Paesi a sostenere l'autorità e la posizione delle Nazioni Unite, nonché a lavorare insieme per mettere in pratica un vero e proprio multilateralismo.

Dal 1990, la Cina ha inviato più di 50.000 peacekeeper in quasi 30 missioni di pace dell'Onu. Ora è il secondo maggior contribuente finanziario alle operazioni di pace delle Nazioni Unite.

Da quando la Cina ha ripristinato il proprio seggio legittimo, "ha sostenuto il multilateralismo in tutti i suoi aspetti e nei rapporti con tutte le regioni del mondo", ha spiegato Laurel, aggiungendo che tale approccio multilaterale ha aiutato il Paese a raggiungere la cooperazione verso obiettivi e progetti comunemente vantaggiosi.

Credendo fermamente nella necessità di onorare le proprie parole con azioni concrete, la Cina ha inoltre promosso la cooperazione internazionale contro le grandi minacce come il cambiamento climatico e si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060.

Pechino ha anche annunciato il lancio di un fondo di 1,5 miliardi di yuan (233 milioni di dollari) per sostenere la conservazione della biodiversità nei Paesi in via di sviluppo, un impegno che alimenta la speranza di 'vivere in armonia con la natura'.

"La Cina è chiaramente passata da un Paese di produzione e consumo a un Paese di innovazione. La visione globale del presidente Xi di uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio completerà la conversione in uno Stato sostenibile. E soprattutto, l'impegno cinese proseguirà con gli sforzi volti a trovare un equilibrio tra uomo e natura", ha concluso Lawrence Loh, direttore del Center for Governance and Sustainability alla National University of Singapore. (XINHUA)