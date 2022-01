Cina, 'noi pionieri di un mondo migliore' (5)

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - Nel 2020, il commercio cinese con i Paesi partner della Bri ha superato i 9.200 miliardi di dollari e gli investimenti diretti aggregati in questi Stati hanno raggiunto quasi i 140 miliardi di dollari.

"La Cina possiede, di gran lunga, l'esperienza maggiore nella progettazione e nella realizzazione di infrastrutture negli ultimi decenni e il suo impegno a collaborare con il mondo in via di sviluppo è un passo importante per correggere i profondi squilibri globali", ha dichiarato a Xinhua Robert Lawrence Kuhn, presidente della Fondazione Kuhn.

Per facilitare uno sviluppo globale post-pandemico più equilibrato e sostenibile, la Cina ha presentato l'Iniziativa di sviluppo globale, che ha ottenuto l'approvazione e il sostegno di più organizzazioni internazionali, comprese le agenzie dell'Onu e quasi 100 Paesi.

Inoltre, l'entrata in vigore della Regional Comprehensive Economic Partnership il primo gennaio, un passo storico per la globalizzazione economica, permetterà alla regione e al mondo intero di condividere al meglio le opportunità di sviluppo della Cina.

"Dobbiamo adottare un approccio incentrato sulle persone e rendere lo sviluppo globale più equo, efficace e inclusivo, in modo che nessun Paese rimanga indietro", ha sottolineato Xi al 16° vertice dei leader del G20 in collegamento video a ottobre 2021. (SEGUE)