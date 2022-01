Cina, 'noi pionieri di un mondo migliore' (4)

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - SVILUPPO COMUNE L'anno appena concluso ha segnato il 20° anniversario dell'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nonché il 30° anniversario dell'adesione alla Cooperazione economica Asia-Pacifico come manifestazione dell'integrazione del Paese nell'economia globale.

In un contesto di intensificazione dell'unilateralismo e del protezionismo, la Cina ha portato avanti una globalizzazione economica basata sull'apertura come segno distintivo e sulla visione di una prosperità condivisa.

Essendo l'unica grande economia a registrare una crescita positiva nel commercio estero di beni nel 2020, la Cina ha dato importanti contributi per mantenere stabili le catene industriali e di approvvigionamento globali e stimolare la ripresa economica mondiale.

Nel corso degli anni, la Belt and Road Initiative (Bri) proposta da Pechino è diventata la più grande piattaforma di cooperazione internazionale al mondo: 141 Stati e 32 organizzazioni internazionali hanno firmato i relativi documenti di cooperazione con il Paese.

Dal corridoio economico Cina-Pakistan alla ferrovia Cina-Laos, dal servizio ferroviario merci Cina-Europa al porto del Pireo, dalla ferrovia Mombasa-Nairobi al parco industriale cinese-bielorusso, sono stati fatti progressi in una serie di progetti chiave che si estendono tra i vari continenti e hanno portato benefici sostanziali alle popolazioni locali. (SEGUE)