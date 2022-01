Cina, 'noi pionieri di un mondo migliore' (3)

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - Anche attraverso il proprio contributo nella risposta globale contro il Covid-19, la Cina ha trasformato tale idea in azioni concrete.

Come primo Paese a proporre il vaccino anti Covid-19 come bene pubblico globale e a sostenere la cooperazione globale in tale ambito, la Cina ha fornito oltre 2 miliardi di dosi a più di 120 Stati e organizzazioni entro la fine del 2021, dimostrando il proprio senso di responsabilità in quanto grande Paese.

La Cina, insieme a più di 30 Stati, ha inoltre lanciato un'iniziativa per il partenariato Belt and Road di cooperazione nel settore dei vaccini, per promuovere l'equa distribuzione dei farmaci e migliorarne le condizioni di disponibilità e accessibilità nei Paesi in via di sviluppo.

"È estremamente importante che la Cina dia questo contributo a quanti più Paesi possibile. Da quanto mi risulta, gli ultimi dati mostrano che per ogni due dosi inoculate in Cina, una dose è stata esportata o regalata", ha dichiarato Martin Jacques, noto studioso e commentatore politico.

Nella crisi della pandemia da Covid-19, la Cina ha dato l'esempio di come un grande Paese possa fare da guida nella realizzazione di un mondo migliore per tutta l'umanità, ha commentato Herman Tiu Laurel, fondatore di Philippine Brics Strategic Studies. (SEGUE)