Cina, 'noi pionieri di un mondo migliore' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - DALLA VISIONE ALL'AZIONE Xi ha presentato per la prima volta al mondo il concetto di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità durante la sua visita in Russia nel 2013. Da allora, ha presentato la sua idea in più occasioni.

Durante il discorso all'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra nel 2017, il leader cinese ha dato priorità al partenariato, alla sicurezza, alla crescita, agli scambi tra civiltà e a un solido ecosistema nella realizzazione di tale comunità.

"Il fatto che il presidente Xi Jinping abbia elaborato una tale visione è da elogiare e ringraziare perché si tratta di un atteggiamento molto positivo verso il futuro, il multilateralismo e la cooperazione", ha affermato di recente a Xinhua in un'intervista virtuale Jean-Jacques de Dardel, ex ambasciatore svizzero in Cina che aveva accompagnato Xi durante la sua visita in Svizzera cinque anni fa.

Riflettendo la speranza dei popoli di tutti i Paesi di creare un mondo migliore, la nozione è stata arricchita con il perseguimento di un futuro condiviso con gli Stati vicini, con i partner dell'Asia-Pacifico, con i Paesi africani e latino-americani, nonché in ambito marittimo e nel cyberspazio.

A tutto ciò si affianca il raggiungimento di uno stato di salute comune per tutta l'umanità.

"Oggi, il concetto è diventato un sistema completo di teorie scientifiche, che costituisce una parte importante del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era e dell'opinione del presidente sulla diplomazia", ha spiegato di recente Zhang Qingmin, professore e presidente del Dipartimento di diplomazia della Peking University. (SEGUE)