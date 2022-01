Cina: investimento a capitale fisso + 4,9% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - In Cina l'investimento a capitale fisso cinese è salito del 4,9% su base annua nel 2021, secondo i dati del National Bureau of Statistics (Nbs) pubblicati oggi.

L'anno scorso ammontava a oltre 54.450 miliardi di yuan (circa 8.560 miliardi di dollari). La crescita è stata pari all'8% se paragonato al 2019 e lo sviluppo medio biennale si è attestato al 3,9%.

Gli investimenti dei settori privati sono aumentati del 7% anno su anno, per un valore di quasi 30.770 miliardi di yuan l'anno scorso.

Su base mensile, l'investimento a capitale fisso ha guadagnato lo 0,22% a dicembre dello scorso anno.

L'anno scorso, gli investimenti nell'industria primaria, secondaria e terziaria sono aumentati rispettivamente del 9,1%, dell'11,3% e del 2,1% dal livello del 2020.

L'investimento nell'industria manifatturiera ha registrato una crescita del 13,5% su base annua, secondo i dati dell'Nbs.

L'investimento a capitale fisso include il capitale speso in infrastrutture, proprietà, macchinari e altri beni fisici.

