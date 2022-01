Aeroporti Pechino prevedono 6,58 mln di passeggeri

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - I due aeroporti principali di Pechino riceveranno 6,58 milioni di passeggeri durante la stagione turistica di 40 giorni per la Festa di Primavera iniziata oggi.

Circa 60.000 voli arriveranno o partiranno dal Beijing Capital International Airport e dal Beijing Daxing International Airport durante il periodo, che durerà dal 17 gennaio al 25 febbraio, secondo i due aeroporti.

Durante la stagione, molte persone viaggeranno per riunirsi con le loro famiglie per il Nuovo Anno Lunare, o Festa di Primavera, che cadrà il 1° febbraio di quest'anno. (XINHUA)