Pechino 2022: sicurezza partecipanti al primo posto (3)

(XINHUA) - PECHINO, 16 GEN - "Dopo aver raccolto informazioni a 360 gradi, possiamo prepararci al meglio per fornire un servizio di qualità ai partecipanti dopo il loro arrivo in Cina.

Sta andando tutto liscio", ha affermato Zhang, "abbiamo testato il nostro sistema per garantire i servizi di volo, il funzionamento dell'aeroporto e il servizio di arrivo e partenza dall'aeroporto all'alloggio. Abbiamo accumulato esperienza in questo processo e siamo pronti per le Olimpiadi invernali grazie agli eventi di prova".

'La gestione a circuito chiuso' per Pechino 2022 è iniziata il 4 gennaio quando una parte del personale coinvolto è arrivata in Cina prima di entrare nel circuito. Zhang ha specificato che il personale dell'Arrival and Departure Center è già stato nelle sedi per accogliere quei partecipanti nel 'circuito chiuso'.

"Ogni giorno e in qualsiasi momento dobbiamo raccogliere informazioni e analizzare la situazione attraverso il feedback del nostro personale, nonché aiutarli a gestire alcune emergenze", ha osservato Zhang, "il nostro servizio è in costante funzionamento per il personale olimpico di tutto il mondo, fornendo assistenza nella risoluzione dei problemi in arrivo e in partenza. Per altro, a causa del fuso orario, a volte in Cina è notte quando i partecipanti fanno il check-in negli aeroporti altrove, ma il nostro staff è pronto a offrire loro aiuto in qualsiasi momento". (XINHUA)