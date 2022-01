Pechino 2022: sicurezza partecipanti al primo posto (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 GEN - Per garantire la massima sicurezza nei viaggi internazionali, i charter e i voli temporanei sono un canale principale di trasporto dei partecipanti d'oltremare ai giochi in Cina, mentre saranno integrati da voli business in cui l'Aeroporto Internazionale di Pechino-Capital sarà il primo punto di ingresso.

Per quanto riguarda la partenza, Zhang ha sottolineato che il personale olimpico non è autorizzato a prendere tali voli business in quanto partiranno dal 'ciclo chiuso' senza quarantena di 21 giorni, il che può mettere a rischio gli altri passeggeri a bordo.

Sono previste aree destinate ai viaggi in entrata e in uscita del personale al Terminal 3 dell'Aeroporto Internazionale di Pechino-Capital: "ci siamo preparati al meglio per fare ciò", ha precisato Zhang, "così saremo in grado di conciliare le esigenze dei voli nazionali e internazionali".

L'Arrivals and Departures Information System per Pechino 2022 è stato istituito per raccogliere informazioni sui piani di arrivo e partenza dei partecipanti ed è stato sperimentato durante gli eventi di prova organizzati tra lo scorso ottobre e dicembre. Secondo Zhang, il sistema ha raccolto, integrato e analizzato le informazioni di oltre 4.000 partecipanti. (SEGUE)