Pechino 2022: priorità a tutela natura

PECHINO, 16 GEN - Gli organizzatori di Pechino 2022 hanno dato la priorità alla conservazione della fauna selvatica durante la realizzazione del National Sliding Center e del National Alpine Skiing Center sul monte Haituo nella zona di competizione di Yanqing.

Yu Bo, capo del governo distrettuale di Yanqing, ha spiegato che gli organizzatori hanno fatto del proprio meglio per ridurre al minimo l'impatto della realizzazione delle sedi olimpiche sull'ambiente ecologico montano. Sono state prese misure di conservazione in situ, in prossimità ed ex situ per la fauna selvatica.

Secondo il Beijing 2022 Pre-Games Sustainability Report, nel 2017, prima della realizzazione delle sedi, gli esperti della Beijing Forestry University sono stati invitati a condurre un'indagine sui tipi e sulla distribuzione delle piante nella zona di competizione di Yanqing e dintorni, coprendo circa 20 chilometri quadrati, più delle aree previste.

Dall'indagine è emerso che l'area comprendeva circa 447 specie di piante, per cui gli organizzatori hanno elaborato una serie di misure per proteggere tali esemplari e i relativi habitat.

Per quanto riguarda gli animali di montagna, Yu ha affermato che si è presa in considerazione la topografia della zona di gara per garantire gli spazi vitali dei piccoli animali e i lavori notturni sono stati limitati il più possibile per mitigarne l'impatto. Sono stati inoltre allestiti più di 600 nidi artificiali per gli uccelli e sono state installate oltre 200 telecamere a infrarossi per monitorare gli esemplari selvatici.