Pechino 2022: priorità a tutela natura (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 GEN - Dall'indagine è emerso che l'area comprendeva circa 447 specie di piante, per cui gli organizzatori hanno elaborato una serie di misure per proteggere tali esemplari e i relativi habitat.

Per quanto riguarda gli animali di montagna, Yu ha affermato che si è presa in considerazione la topografia della zona di gara per garantire gli spazi vitali dei piccoli animali e i lavori notturni sono stati limitati il più possibile per mitigarne l'impatto. Sono stati inoltre allestiti più di 600 nidi artificiali per gli uccelli e sono state installate oltre 200 telecamere a infrarossi per monitorare gli esemplari selvatici. (XINHUA)