Pechino 2022: paralimpici cinesi in preparazione (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 16 GEN - Wang Xinglong, capo del team di gestione della pista, ha precisato che il circuito è stato modificato per adattarlo alle capacità tecniche, alla forma fisica e alle esigenze in gara dei paralimpici.

Huang Lingxin, un atleta di 19 anni, farà il suo debutto paralimpico a Pechino 2022. Il giovane ragazzo della provincia dello Yunnan pratica sci di fondo da tre anni e ha sentito dire che la pista di Baiyin è molto simile a quella della sede dei Giochi paralimpici invernali.

"Cerco di impegnarmi al massimo per migliorare le mie prestazioni alle paralimpiadi", ha affermato Huang, aggiungendo che sognava di raggiungere un buon risultato dopo circa 50 giorni.

Wang Jinyou, allenatore delle squadre cinesi di sci di fondo e biathlon paralimpico, ha riferito che a meno di due mesi dall'apertura dei Giochi invernali paralimpici 2022, gli allenatori dovranno aiutare tutti gli atleti a preservare la propria forma fisica: "I Giochi di quest'anno si svolgono in casa: speriamo di ottenere più medaglie". (XINHUA)