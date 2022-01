Covid: Shanghai, 3 casi locali asintomatici

(XINHUA) - SHANGHAI, 16 GEN - Shanghai, in Cina orientale, ha registrato tre infezioni asintomatiche di Covid-19 trasmesse localmente ieri, come ha riferito oggi la Commissione sanitaria municipale.

Tutti e tre i casi sono contatti stretti di un caso confermato a trasmissione locale segnalato giovedì e sono risultati positivi mentre erano sotto osservazione medica.

22 contatti stretti dei tre casi asintomatici sono stati rintracciati e messi in quarantena e si è proceduto alla disinfezione dei locali in cui sono stati di recente.

Shanghai ha riportato due casi confermati a trasmissione locale e tre casi asintomatici giovedì, quattro dei quali sono contatti stretti di un asintomatico importato segnalato martedì, mentre l'altro è il fratello di un contatto stretto con cui viveva.

Un bubble tea shop nel distretto Jing'an a Shanghai, luogo di lavoro dei due casi confermati, è stato classificato come area a medio rischio.

Zhang Wenhong, capo del Centro per le malattie infettive dell'ospedale Huashan della Fudan University di Shanghai, ha spiegato ieri che tutti i nuovi casi a Shanghai sono stati rilevati durante lo screening dei contatti stretti e il numero di infezioni è molto limitato, formando così un 'ciclo chiuso'.

(XINHUA)