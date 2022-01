Cina: Yunnan, avvistati cuccioli elefanti asiatici

(XINHUA) - KUNMING, 16 GEN - Sei nuovi cuccioli di elefanti asiatici sono stati avvistati in successione di recente nella Wild Elephant Valley della provincia dello Yunnan, in Cina sud-occidentale, mostrando che la popolazione dell'animale in pericolo sta crescendo costantemente nel Paese.

I sei cuccioli di elefante appartengono a quattro branchi che sono stati avvistati nella valle più volte di recente e che probabilmente vi rimarranno per qualche tempo. Questo è quanto riferito da Bao Mingwei, un veterinario locale che si trova nella riserva naturale nazionale di Xishuangbanna.

I mesi da gennaio ad aprile sono il periodo di punta per le nascite e gli avvistamenti di elefanti asiatici selvatici nella Wild Elephant Valley, secondo Bao.

Gli elefanti asiatici selvatici sono sotto protezione statale di livello A in Cina. Grazie agli sforzi di protezione negli ultimi 30 anni, la loro popolazione nel Paese è cresciuta raggiungendo quota 300, soprattutto nello Yunnan.

La Wild Elephant Valley è anche l'unico posto panoramico in Cina dove i turisti possono vedere da vicino gli elefanti asiatici selvatici senza disturbarli. Negli ultimi due anni, il personale della valle ha avvistato circa 100 esemplari. (XINHUA)