Cina: vendite auto marchi locali aumentano nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 16 GEN - Le vendite di veicoli passeggeri dei marchi cinesi sono aumentate del 23,1% su base annua nel 2021, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

L'anno scorso, sono state vendute più di 9,54 milioni di autovetture di marchi cinesi, avvicinandosi ad una quota di mercato record.

L'associazione ha attribuito l'impennata a fattori tra cui lo sviluppo del settore dei veicoli a nuova energia e il miglioramento del mercato delle esportazioni.

L'esportazione annuale di automobili cinesi ha superato 2 milioni di unità per la prima volta nel 2021, il doppio della cifra annuale degli ultimi anni, secondo l'associazione.

L'anno scorso, le vendite di veicoli passeggeri in Cina sono aumentate del 6,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 21,48 milioni di unità, compresi 3,52 milioni di veicoli a nuova energia (new energy vehicles o Nev). Le vendite dei Nev sono aumentate di circa il 160% su base annua. (XINHUA)