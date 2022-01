Cina: Jiangsu, record viaggi treni merci Cina-Europa

(XINHUA) - NANCHINO, 16 GEN - La provincia del Jiangsu, in Cina orientale, ha gestito 1.800 viaggi di treni merci tra Cina e Europa nel 2021, raggiungendo un livello record, con un aumento del 29% rispetto all'anno precedente. Questo è quanto emerso dai dati del dipartimento provinciale dei trasporti.

Il valore delle importazioni ed esportazioni di merci in treno ha raggiunto quasi 25,6 miliardi di yuan (circa 4 miliardi di dollari), in aumento del 67,7% rispetto al 2020.

L'anno scorso la provincia ha aggiunto sette nuove linee di treni merci Cina-Europa, compresi i servizi Suzhou-Helsinki e Nanchino-Tilburg.

Il servizio di treni merci Cina-Europa è stato avviato nel 2011 e da allora è servito come collegamento cruciale per il commercio e la cooperazione economica in tutto il continente eurasiatico. (XINHUA)