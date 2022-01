Cina: attività logistiche e-commerce in crescita

(XINHUA) - PECHINO, 16 GEN - Il settore logistico dell'e-commerce cinese ha registrato una crescita moderata l'anno scorso, secondo un'indagine di settore intrapresa congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e dal gigante dell'e-commerce JD.com.

Secondo quanto emerso dall'indagine, l'indice che traccia le attività di logistica dell'e-commerce ha registrato una media di 110,3 punti nel 2021, in aumento del 2,4% dall'anno precedente e con un valore simile alla media del 2019.

La domanda totale di logistica dell'e-commerce è aumentata a un ritmo relativamente sostenuto l'anno scorso, con il sottoindice che traccia il volume d'affari totale pari a 126,6 punti, in aumento di 3,4 punti percentuali dal 2020.

Il volume d'affari nelle aree rurali ha mantenuto il suo slancio di crescita, con il sottoindice che si attesta a 125,9 punti in media nel 2021, in aumento del 7,6% dall'anno precedente.

Nel dicembre dello scorso anno, l'indice che traccia le attività logistiche dell'e-commerce si è attestato a 108,8 punti, in calo di 0,7 punti percentuali da quello di novembre.

L'indagine prevede che la domanda di logistica per l'e-commerce si riprenderà a breve termine con l'avvicinarsi della Festa di primavera. (XINHUA)