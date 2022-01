Pechino pronta per le Olimpiadi Invernali 2022

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Pechino è pronta per le Olimpiadi Invernali del 2022 e le strutture sono fantastiche, ha affermato Anthony Edgar, consulente senior di Pechino 2022.

Edgar, ex direttore del Media Operations del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), si è recato nella capitale più di 40 volte negli ultimi 20 anni e ha lavorato a stretto contatto con i media cinesi durante le Olimpiadi Estive del 2008, oltre che in quelle giovanili di Nanchino del 2014 e nella preparazione di Pechino 2022.

"La considero la mia seconda casa. Conosco questa città abbastanza bene; amo recarmi qui e ci vengo dal 2003. Pechino è cambiata", dichiara Edgar, spiegando che secondo lui il Villaggio Olimpico di Pechino, luogo in cui è stato intervistato da Xinhua, è simile a quello di Sydney.

"Nel 2008, il Villaggio Olimpico era solo un parco. Solamente un ampio spazio aperto. Quando sono arrivato questa volta, è come una vera e propria cittadina. Ci sono persone che abitano qui e si recano tutte le sere nei negozi al piano di sotto. Sono nelle strade a ballare, a cantare o ad esibirsi. Ed è come una comunità a sé stante, è come una componente della città", prosegue Edgar.

Mentre il Villaggio sarà ancora una volta il centro del mondo, Pechino è destinata a diventare la prima metropoli in assoluto ad ospitare entrambe le edizioni estive e invernali dei Giochi Olimpici. (SEGUE)