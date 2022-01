Pechino pronta per le Olimpiadi Invernali 2022 (3)

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Oltre alle sedi di Pechino 2022, Edgar ha fornito anche un feedback positivo sui servizi e sull'organizzazione. Parlando della 'gestione a circuito chiuso' per i prossimi Giochi, Edgar dichiara: "ho sempre sostenuto l'espressione del concetto [della gestione a circuito chiuso].

Sento di essere stato tra coloro a parlare dei benefici e delle difficoltà in merito".

Riferendosi alla differenza tra le Olimpiadi Estive e quelle Invernali, Edgar ha espresso la sua fiducia nella capacità della Cina di affrontare le difficoltà sul ghiaccio e sulla neve, anche se il Covid-19 ha sicuramente reso il tutto più impegnativo del previsto.

L'ex funzionario del Cio prosegue poi: "avete messo in piedi uno dei migliori villaggi olimpici di sempre. Sapevate come farlo".

Edgar lavora a stretto contatto con le personalità migliori nel settore della stampa, pur mantenendo la propria passione per la fotografia, collaborando con diversi fotografi pluripremiati di notizie e di sport.

Negli ultimi 15 giorni l'ex direttore si è dilettato a vagare negli hutong di Pechino e a scattare foto con lo scopo di immortalare la cultura e lo stile di vita della gente del luogo.

Edgar ha inoltre condiviso i propri scatti delle prove dello spettacolo di luci per la cerimonia di apertura di Pechino 2022 con gli utenti d'oltremare.

"Amo la fotografia. Questa location [insieme al 'nido d'uccello'] è il luogo in cui è stata scattata l'iconica immagine nel 2008. Cerco di immortalare il più possibile dello spettacolo di luci in modo tale che le persone possano farsi un'idea migliore [di come sia l'evento]", afferma Edgar, concludendo: "all'arrivo dei fotografi e dei media, posso condividere qualcosa con loro e mostrare degli esempi. In questo modo possono farsi un'idea di cosa aspettarsi. La cerimonia di apertura sarà davvero spettacolare". (XINHUA)