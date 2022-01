Pechino pronta per le Olimpiadi Invernali 2022 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Edgar sottolinea gli sforzi della Cina di coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali con l'organizzazione delle Olimpiadi Invernali: "adesso avete costruito Zhangjiakou e Yanqing e vi è un treno rapido che giunge lì. È necessaria meno di un'ora per arrivarci.

La gente può andare e tornare in un giorno, mentre prima era impossibile. La Cina vuole fornire alla popolazione ulteriori strutture per gli sport invernali. [In questo modo] i cinesi hanno la possibilità di eccellere in questo campo al pari di qualsiasi altra nazione".

Secondo Edgar, la costruzione di infrastrutture e impianti ha contribuito ad accrescere la prosperità e lo sviluppo degli sport invernali tra le comunità cinesi.

L'ex direttore è rimasto impressionato dal centro nazionale di sci alpino e da quello di scivolamento nella zona di competizione di Yanqing, in cui durante i Giochi si svolgeranno le gare di sci alpino, bob, skeleton e slittino.

"Lassù è davvero splendido e credo che sarà spettacolare in televisione. Penso che lascerà sorpresi molti spettatori, dal momento che la maggior parte degli occidentali o delle persone che non sono mai state in Cina non si rendono conto di quanto siano belle le montagne", commenta Edgar.

Secondo lui, è meraviglioso assistere a trasformazioni quali il 'Water Cube' che si è evoluto in 'Ice Cube', e il campo da basket che è diventato una pista da hockey su ghiaccio allo Wukesong Sports Center.

"Voglio dire che le strutture sono fantastiche. Sono pronte", aggiunge Edgar, proseguendo: "quando la Cina ha presentato la candidatura per il 2008 aveva detto che avrebbe lasciato un'eredità. Ora si può notare come quell'eredità sta progredendo". (SEGUE)