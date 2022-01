Covid: situazione in Cina stabile e sotto controllo

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - La recente recrudescenza di Covid-19 in Cina è stata in generale stabilizzata, dal momento che la nazione è riuscita a tenere sotto controllo i focolai in alcune aree in modo tempestivo, stando a quanto diffuso quest'oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

La Cina, in questo momento, sta principalmente affrontando le sfide relative ai casi importati e ai viaggi interni per il prossimo periodo di vacanza, ha affermato He Qinghua, funzionario dell'ente, in una conferenza stampa.

I dati ufficiali mostrano che nella giornata di ieri la Cina continentale ha riportato 104 nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale: 52 nell'Henan, 39 a Tianjin, 8 nel Guangdong, 4 nello Shaanxi e uno nello Zhejiang.

La maggior parte dei contagi di Nuovo Coronavirus a Tianjin negli ultimi tre giorni sono stati individuati tra le persone poste in quarantena, indice che le probabilità di diffusione del virus nella cittadina sono in calo, ha proseguito He.

Il funzionario ha sottolineato l'impegno continuo nella gestione delle aree di isolamento, precisando che la task force inter-agenzie del Consiglio di Stato per la risposta al Covid-19 ha inviato una squadra di lavoro con lo scopo di guidare le operazioni anti-pandemiche a Tianjin.

He infine ha aggiunto che l'epidemia a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, è sostanzialmente migliorata, mentre l'Henan sta ancora gestendo i rischi di contagi a livello comunitario. (XINHUA)