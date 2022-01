Covid: Cina, 37 nuovi casi locali ad Anyang

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 15 GEN - La città di Anyang, nella provincia cinese centrale dell'Henan, ha registrato ieri 37 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente, stando a quanto diffuso oggi dalle autorità locali.

Dei nuovi contagi, 21 sono risultati positivi nelle aree di quarantena centralizzate, mentre 15 sono stati individuati nell'ambito dei test molecolari di massa e uno è risultato positivo durante la quarantena domiciliare, stando a quanto reso noto in una conferenza stampa dal quartier generale municipale per la prevenzione e il controllo delle epidemie.

Le autorità hanno comunicato che tutti i pazienti interessati sono stati trasferiti in ospedali designati, mentre dalle indagini epidemiologiche sono state chiaramente identificate le catene di trasmissione di 35 casi.

Dall'inizio dell'ultima recrudescenza l'8 gennaio, la cittadina ha riportato 235 casi confermati.

La fonte del focolaio nel centro di Anyang è stata collegata ad uno studente universitario che è tornato nella contea Tangyin di Anyang dalla città di Tianjin, nella Cina settentrionale, il 28 dicembre 2021. Alla data del 13 gennaio, Tianjin ha riportato un totale di 142 casi di Covid-19 trasmessi a livello locale e 22 portatori asintomatici. (XINHUA)