Covid: 90% della popolazione cinese è vaccinata

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Oltre 1,26 miliardi di abitanti cinesi, ovvero quasi il 90% della popolazione del Paese, hanno ricevuto somministrazioni di vaccini anti Covid-19 alla data di ieri. È quanto reso noto oggi da He Qinghua, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella capitale, in cui ha specificato che, del totale, oltre 1,22 miliardi di persone hanno completato il ciclo di vaccinazione.

Esortando i cittadini a ricevere la dose di richiamo il prima possibile, il funzionario ha invitato la popolazione a continuare a indossare le mascherine, a mantenere il distanziamento sociale e a incentivare la ventilazione all'interno delle stanze con l'obiettivo di prevenire i contagi.

La Commissione Sanitaria Nazionale ha inoltre specificato che alla data di ieri sono quasi 2,93 miliardi le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in tutto il Paese. (XINHUA)