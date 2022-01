Cina: pubblicata classifica aziende più sostenibili

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Il gigante cinese Yili del settore lattiero-caseario è in testa alla lista delle 100 aziende private della nazione in termini di rapidità nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, stando a una recente classifica pubblicata da un istituto di ricerca di Shanghai.

Il colosso delle telecomunicazioni Huawei e lo sviluppatore immobiliare Country Garden si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione nell'elenco stilato dall'Hurun Research Institute.

La classifica ha preso in esame le 500 migliori aziende private della Cina nel 2020 scelte dall'istituto, con una metrica che considera i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile adottati da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Il punteggio si basa principalmente sulle informazioni pubbliche delle compagnie, includendo i rapporti finanziari e quelli sulla responsabilità sociale d'impresa, oltre che i rapporti ambientali, sociali e di governance.

Nella lista sono 13 i posti occupati dalle società farmaceutiche, costituendo così il blocco più grande, seguite dai fornitori di servizi Internet quali Alibaba e Tencent che hanno conseguito 10 posizioni, mentre i produttori di automobili e gli sviluppatori di proprietà si sono assicurati entrambi 7 posti.

L'istituto ha reso noto, inoltre, che la classifica dovrebbe incoraggiare un maggior numero di società cinesi a mantenere lo sviluppo sostenibile all'interno della propria visione di business. (XINHUA)