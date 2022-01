Cina: migliora clima imprenditoriale Pmi a dicembre

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Le piccole e medie imprese (Pmi) in Cina hanno riportato migliori condizioni operative il mese scorso. È quanto reso noto dalla China Association of Small and Medium Enterprises, che ha specificato come il suo indice mensile che traccia le prestazioni di 3.000 Pmi in otto settori chiave sia aumentato per il secondo mese consecutivo arrivando a dicembre a quota 86,4, in aumento rispetto all'86,3 raggiunto novembre e all'86,1 di ottobre. L'associazione ha aggiunto che lo sviluppo delle piccole e medie imprese nell'ultimo mese del 2021 è stato caratterizzato dalla ripresa delle aspettative del mercato, dal contenimento della crescita dei costi, dall'occupazione stabile e dal miglioramento delle opinioni di investimento.

Le recenti politiche governative a favore delle Pmi, incluse le agevolazioni fiscali e il sostegno finanziario, hanno contribuito a sostenere le catene industriali e quelle di approvvigionamento, stando a quanto reso noto dall'associazione.

I sottoindici dell'industria, della costruzione, del trasporto e dei servizi postali, oltre che quelli del settore immobiliare e dei servizi sociali sono aumentati rispetto a un mese fa, mentre quelli del commercio all'ingrosso e al dettaglio, e del software informatico sono diminuiti. Il sottoindice relativo al settore degli alloggi e a quello della ristorazione è invece rimasto invariato. (SEGUE)