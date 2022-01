Cina: migliora clima imprenditoriale Pmi a dicembre (2)

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Nonostante il miglioramento dello scorso mese, la China Association of Small and Medium Enterprises ha preannunciato che le Pmi stanno tuttora affrontando molteplici sfide che spaziano dalla pandemia Covid-19 alle difficoltà in termini di finanziamento fino agli elevati costi logistici.

Tutti gli otto settori sono rimasti al di sotto del punto di equilibrio di 100, la cosiddetta linea 'boom-bust', con il settore degli alloggi e quello della ristorazione al livello più basso, e l'attuale indice principale era ancora inferiore a quello dello stesso periodo del 2020 e del 2019, stando a quanto rivelato dall'associazione, che ha aggiunto come la fiducia delle imprese delle Pmi era instabile.

Il governo cinese ha promesso di incrementare le misure, dai prestiti inclusivi agli sgravi fiscali, nel tentativo di supportare ulteriormente i piccoli operatori del mercato nel superare le difficoltà economiche di quest'anno. (XINHUA)