Cina: Internet, oltre 103.000 sospetti detenuti

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Oltre 103.000 sospetti coinvolti in più di 62.000 casi di crimini relativi a Internet sono stati arrestati nel contesto di un giro di vite sui reati online nel 2021. È quanto reso noto ieri dal ministero della Pubblica Sicurezza.

Durante il giro di vite, la polizia ha arrestato 783 sospetti per aver installato segretamente apparecchiature di intercettazione o sorveglianza, mentre oltre 2.000 sospetti sono stati sequestrati per atti illegali e criminali quali l'eliminazione a pagamento di post e la falsificazione di statistiche per le recensioni online.

Più di 6,2 milioni di account di pubblicazione online a pagamento e oltre 1.200 siti web sono stati chiusi in conformità con le leggi. Inoltre, stando a quanto comunicato dal Ministero, sono più di 1.700 i sospetti ad essere stati individuati per aver copiato agli esami utilizzando Internet. (XINHUA)