Cina: boom export di escavatori nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Le vendite di escavatori in Cina, un importante indicatore della vitalità dello sviluppo delle infrastrutture, hanno registrato una costante espansione lo scorso anno, con un boom in termini di export delle attrezzature. È quanto emerge dai dati della China Construction Machinery Association, secondo i quali i 25 principali produttori di escavatori del Paese hanno esportato 68.427 macchine da scavo nel 2021, quasi raddoppiando il volume registrato nel 2020, in parte grazie alla robusta domanda estera.

Stando all'associazione sono circa 274.357 le attrezzature ad essere state vendute nel mercato interno, portando gli acquisti totali di escavatori in Cina nel 2021 a 342.784 unità, con un aumento annuale del 4,6%.

Nel solo mese di dicembre, le vendite totali di macchine da scavo sono diminuite del 23,8% su base annua a 24.038 unità, mentre le esportazioni sono state pari a 8.615 unità, registrando una forte crescita del 104,6%. (XINHUA)