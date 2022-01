Cina approva due nuovi progetti ferroviari

(XINHUA) - PECHINO, 15 GEN - Il massimo pianificatore economico cinese ha approvato due progetti ferroviari, con un investimento combinato di 238,26 miliardi di yuan (circa 37,4 miliardi di dollari).

Stando alla Commissione nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, i piani includono una linea ferroviaria ad alta velocità che collega Tianjin nella Cina settentrionale e Weifang nella parte orientale del Paese, e una che unisce Xi'an nel nord-ovest della nazione e Chongqing, a sud-ovest.

Da alcuni dati precedenti emerge che nel 2021 sono state messe in servizio un totale di 4.208 chilometri di nuove linee ferroviarie, di cui 2.168 chilometri di binari ad alta velocità.

Alla fine dello scorso anno, la lunghezza operativa della rete ferroviaria ultraveloce del Paese ha superato i 40.000 chilometri, dal momento che i principali progetti hanno iniziato a funzionare come previsto. (XINHUA)