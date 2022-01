Onu: economia globale +4% nel 2022 e +3,5% nel 2023 (2)

(XINHUA) - SEDE CENTRALE DELL'ONU, 14 GEN - "In questo periodo fragile e disomogeneo di ripresa globale, il World Economic Situation and Prospects 2022 richiede misure politiche e finanziarie più mirate e coordinate a livello nazionale e internazionale", ha commentato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, "è il momento di colmare i divari di disuguaglianza all'interno e tra i Paesi. Se lavoriamo in solidarietà, come un'unica famiglia umana, possiamo fare del 2022 un vero anno di ripresa per i popoli e le economie".

Con la variante Omicron altamente trasmissibile, che scatena nuove ondate di infezioni, si prevede che il bilancio umano ed economico della pandemia aumenterà ancora.

"Senza un approccio globale coordinato e sostenuto per contenere il virus che includa l'accesso universale ai vaccini, la pandemia continuerà a rappresentare il rischio maggiore per una ripresa inclusiva e sostenibile dell'economia mondiale", ha specificato Liu Zhenmin, sottosegretario generale del Dipartimento degli affari economici e sociali dell'Onu, alla conferenza stampa ibrida sul lancio del World Economic Situation and Prospects 2022. (XINHUA)