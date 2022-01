Covid: Cina,nello Shaanxi treni charter per studenti

(XINHUA) - XI'AN, 14 GEN - Un treno ad alta velocità con a bordo oltre 400 studenti universitari è partito questa mattina dalla città di Hanzhong, nella provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, diretto a Xi'an, capoluogo della stessa.

Il treno fornisce un servizio esclusivo per aiutare gli studenti universitari a rincasare per le vacanze invernali nel quadro della recente nuova insorgenza epidemica di Covid-19.

Dal 9 dicembre 2021 Xi'an ha registrato infatti 2.031 casi a trasmissione locale di nuovo Coronavirus, nel contesto della nuova ondata. Di questi, alla data di mercoledì 12 gennaio, 676 risultavano guariti.

Sempre mercoledì, il China Railway Xi'an Group Co., Ltd.

nello Shaanxi, ha inaugurato il primo treno charter di quest'anno per offrire servizi di trasporto a un totale di 1.126 studenti universitari dalla città di Ankang a Baoji.

Nel 2022 l'azienda ha messo in funzione finora sette treni charter tra diverse città della provincia, trasportando un totale di 5.521 studenti.

La compagnia ferroviaria ha fatto sapere che è previsto il lancio di altri treni charter per ricondurre gli studenti presso le loro abitazioni e garantirne la sicurezza. (XINHUA)