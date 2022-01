Covid: Cina, a Zhuhai un nuovo caso locale

(XINHUA) - GUANGZHOU, 14 GEN - Oggi nella città di Zhuhai, nella provincia cinese del Guangdong che confina con la regione amministrativa speciale di Macao, è stato individuato un nuovo caso di Covid-19 trasmesso localmente e sei asintomatici. Lo hanno annunciato le autorità locali in una conferenza stampa.

È stato confermato che tutti i nuovi contagi sono dovuti alla variante Omicron del Covid-19.

Per contenere meglio la diffusione del virus, a Zhuhai sono stati avviati test molecolari in tutta la città ed è stato stabilito che è necessario un tampone negativo realizzato entro 24 ore per lasciare la località. (XINHUA)