Cina: Xinjiang, aeroporti riprendono voli cargo

(XINHUA) - URUMQI, 14 GEN - Gli aeroporti nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur in Cina nordoccidentale hanno ripreso il loro servizio di voli cargo internazionali come parte dell'impegno volto a stabilizzare le catene industriali e di rifornimento globali.

Sia l'aeroporto internazionale di Diwopu nel capoluogo di Urumqi, sia l'aeroporto internazionale di Kashgar nell'omonima città meridionale dello Xinjiang hanno riavviato i propri servizi cargo internazionali, come ha riferito lo Xinjiang Airport Group ieri.

Gli aeroporti dello Xinjiang avevano sospeso le proprie operazioni cargo globali a settembre 2021 a causa della pandemia del Covid-19.

"Quando è stato interrotto il servizio, ci volevano più di dieci giorni per trasportare le merci dallo Xinjiang al Pakistan; ora i tempi di consegna sono meno di un giorno", ha spiegato Wan Xiang, capo di una società di logistica con sede nello Xinjiang.

La ripresa delle rotte internazionali aiuta le imprese nello Xinjiang e in altre aree interne a entrare rapidamente nei mercati asiatici ed europei, nonché a integrarsi nel sistema globale della catena di approvvigionamento, come ha commentato Nie Wenying, capo del dipartimento marketing dello Xinjiang Airport Group. Nie ha poi aggiunto che tale manovra promuoverà l'esportazione di merci e stimolerà il commercio estero.

Mentre la pandemia del Covid-19 getta un'ombra sulla catena di approvvigionamento globale, lo Xinjiang, che si trova nell'area centrale della Silk Road Economic Belt, è diventato un importante hub logistico internazionale.

L'anno scorso, il solo aeroporto internazionale di Urumqi Diwopu ha gestito più di 900 voli cargo charter internazionali, trasportando oltre 15.100 tonnellate di merci.

Inoltre, anche i treni merci Cina-Europa sono apprezzati da molte aziende grazie al funzionamento stabile e ai costi relativamente più bassi durante la pandemia.

Nel 2021, Horgos Port e Alataw Pass, i due snodi ferroviari principali dello Xinjiang, hanno gestito un totale di 12.210 treni merci che collegano la Cina con i Paesi europei e dell'Asia centrale, in aumento del 21,5% rispetto al 2020, come mostrano i dati della China Railway Urumqi Group Co. (XINHUA)