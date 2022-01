Cina: spedizioni telefoni 5G a +63,5% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 14 GEN - Nel 2021 le spedizioni di telefoni 5G in Cina sono salite alle stelle, con un incremento del 63,5% su base annua, attestandosi a quota 266 milioni di unità. È quanto indicano i dati della China Academy of Information and Communications Technology (Caict).

Secondo l'istituto di ricerca, che fa capo al ministero dell'Industria e dell'Informatica, la cifra ha rappresentato il 75,9% delle spedizioni totali durante lo stesso periodo, molto più elevato rispetto alla media globale del 40,7%.

Per il Caict, dal momento che il prezzo dei telefoni cellulari è sceso al di sotto dei 1.000 yuan (circa 157,04 dollari), tale calo ha conferito impulso al boom di popolarità del 5G.

A fine dicembre 2021, precisa l'ente, erano in tutto 671 i tipi di terminale 5G ad aver ottenuto la licenza di accesso alla rete, tra cui 491 modelli di telefoni cellulari 5G, 161 tipologie di terminali dati wireless e 19 tipologie di terminali wireless per veicoli. (XINHUA)