Cina: sempre più si cavalca l'onda degli short video

(XINHUA) - HEFEI, 14 GEN - Con in mano un piatto di cagliata di fagioli secchi appena fatta, Zhang Zhiju presenta davanti a una telecamera una prelibatezza locale: l'agricoltore 28enne ora ha una seconda identità come vlogger.

"Faccio brevi video quasi ogni giorno per condividere la mia vita quotidiana in campagna con gli spettatori online. Spesso, arrivano molti like e commenti ai video che pubblico, il che mi permette di vendere prodotti agricoli ai potenziali acquirenti lontani da me", spiega Zhang, che vive nella contea di Shucheng nella provincia di Anhui, in Cina orientale.

Zhang ha affermato di riuscire a vendere fino a 5.000 yuan (circa 785,2 dollari) di specialità locali ogni giorno grazie ai suoi video.

I prodotti associati all'idilliaca vita rurale sono sempre più popolari sui social media, dato che quelli che vivono nello stress delle città sognano sempre di più l'idea del ritiro in campagna.

Mentre la tendenza degli 'short video' travolge la Cina, sempre più persone comuni come Zhang sono entusiaste di condividere la propria vita attraverso questo format.

Secondo un rapporto pubblicato dalla società di ricerca AskCi Consulting, con sede a Shenzhen, la Cina contava circa 880 milioni di utenti online di video brevi a giugno 2021 e tale numero è destinato a crescere. Un altro rapporto pubblicato da Csm Media Research ha osservato che quasi il 42,8% di loro ha iniziato a caricare i propri clip.

Oltre che per il piacere della condivisione, Zhang, che gestisce una cooperativa dal 2018, ha iniziato a fare video per pubblicizzare i prodotti agricoli locali come le verdure biologiche e la carne di agnello.

"In meno di un minuto, i video riescono a mostrare con chiarezza il processo di produzione delle nostre merci", spiega Zhang, aggiungendo che finora la sua cooperativa ha più di 20.000 follower e che l'anno scorso ha ottenuto vendite per 1 milione di yuan.

Oltre ai giovani come Zhang, anche molti anziani stanno cavalcando l'onda degli 'short video' perché provano un senso di appartenenza nel condividere le loro storie.

Secondo un rapporto congiunto pubblicato l'anno scorso sugli anziani che usano le app preposte alla creazione di tali contenuti, più di 600 milioni di video su Douyin, una popolare applicazione cinese, sono stati creati da over 60.

Niu Xia, 57 anni, è un attivo content creator di cibo cinese: registra una serie di video in cui cucina piatti tradizionali e nostalgici con la nuora, attirando quasi 1,3 milioni di follower in meno di 6 mesi: "faccio video semplicemente per documentare la mia vita e rievocare i miei ricordi d'infanzia. Siamo felici e sorpresi di avere così tante persone che ci seguono".

Secondo Niu, per gli anziani delle zone rurali, questo format di condivisione li aiuta a conoscere il mondo esterno, e i like e i commenti degli spettatori regalano loro affetto e senso di appartenenza.

"Mentre registro e condivido le mie storie, spero anche di mostrare lo sviluppo e la vita fiorente della campagna", conclude Niu. (XINHUA)