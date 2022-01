Cina: sempre più si cavalca l'onda degli short video

(XINHUA) - HEFEI, 14 GEN - Con in mano un piatto di cagliata di fagioli secchi appena fatta, Zhang Zhiju presenta davanti a una telecamera una prelibatezza locale: l'agricoltore 28enne ora ha una seconda identità come vlogger.

"Faccio brevi video quasi ogni giorno per condividere la mia vita quotidiana in campagna con gli spettatori online. Spesso, arrivano molti like e commenti ai video che pubblico, il che mi permette di vendere prodotti agricoli ai potenziali acquirenti lontani da me", spiega Zhang, che vive nella contea di Shucheng nella provincia di Anhui, in Cina orientale.

Zhang ha affermato di riuscire a vendere fino a 5.000 yuan (circa 785,2 dollari) di specialità locali ogni giorno grazie ai suoi video.

I prodotti associati all'idilliaca vita rurale sono sempre più popolari sui social media, dato che quelli che vivono nello stress delle città sognano sempre di più l'idea del ritiro in campagna.

Mentre la tendenza degli 'short video' travolge la Cina, sempre più persone comuni come Zhang sono entusiaste di condividere la propria vita attraverso questo format. (SEGUE)