Cina: sempre più si cavalca l'onda degli short video (3)

(XINHUA) - HEFEI, 14 GEN - Secondo un rapporto congiunto pubblicato l'anno scorso sugli anziani che usano le app preposte alla creazione di tali contenuti, più di 600 milioni di video su Douyin, una popolare applicazione cinese, sono stati creati da over 60.

Niu Xia, 57 anni, è un attivo content creator di cibo cinese: registra una serie di video in cui cucina piatti tradizionali e nostalgici con la nuora, attirando quasi 1,3 milioni di follower in meno di 6 mesi: "faccio video semplicemente per documentare la mia vita e rievocare i miei ricordi d'infanzia. Siamo felici e sorpresi di avere così tante persone che ci seguono".

Secondo Niu, per gli anziani delle zone rurali, questo format di condivisione li aiuta a conoscere il mondo esterno, e i like e i commenti degli spettatori regalano loro affetto e senso di appartenenza.

"Mentre registro e condivido le mie storie, spero anche di mostrare lo sviluppo e la vita fiorente della campagna", conclude Niu. (XINHUA)