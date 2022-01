Cina: sempre più si cavalca l'onda degli short video (2)

(XINHUA) - HEFEI, 14 GEN - Secondo un rapporto pubblicato dalla società di ricerca AskCi Consulting, con sede a Shenzhen, la Cina contava circa 880 milioni di utenti online di video brevi a giugno 2021 e tale numero è destinato a crescere. Un altro rapporto pubblicato da Csm Media Research ha osservato che quasi il 42,8% di loro ha iniziato a caricare i propri clip.

Oltre che per il piacere della condivisione, Zhang, che gestisce una cooperativa dal 2018, ha iniziato a fare video per pubblicizzare i prodotti agricoli locali come le verdure biologiche e la carne di agnello.

"In meno di un minuto, i video riescono a mostrare con chiarezza il processo di produzione delle nostre merci", spiega Zhang, aggiungendo che finora la sua cooperativa ha più di 20.000 follower e che l'anno scorso ha ottenuto vendite per 1 milione di yuan.

Oltre ai giovani come Zhang, anche molti anziani stanno cavalcando l'onda degli 'short video' perché provano un senso di appartenenza nel condividere le loro storie. (SEGUE)