Cina: sempre più persone dedite a sport agonistici

(XINHUA) - HEFEI, 14 GEN - Seppur in giovane età, decine di schermidori adolescenti mostrano la propria destrezza mentre brandiscono le spade contro i rivali in un club di scherma situato al centro di Hefei, capoluogo provinciale dell'Anhui, nella Cina orientale.

Tra loro, Wu Zhangyi, il più giovane iscritto di appena 7 anni, si allena da oltre un anno a livello professionistico: "spero un giorno di poter partecipare alle Olimpiadi", dice il ragazzo.

Dopo quattro anni di attività, il centro vanta ora più di 150 membri, tre allenatori di livello nazionale e cinque atleti di punta e simili club dedicati alla scherma sono presenti in quasi tutti i distretti urbani della città.

Un gran numero di sport agonistici a livello professionistico come la scherma, l'hockey su ghiaccio, il pattinaggio artistico e il tiro con l'arco stanno prendendo piede nel Paese tra gli appassionati, dai più giovani agli anziani.

Secondo un piano nazionale dedicato alla buona forma fisica per il periodo 2021-2025, entro il 2025 il 38,5% della popolazione svolgerà attività fisica regolare, portando la dimensione totale dell'industria sportiva del Paese a quota 5.000 miliardi di yuan (785,5 miliardi di dollari).

Nel luglio 2021, la Cina ha introdotto una serie di regole di 'doppia riduzione' volte ad alleviare il carico degli eccessivi compiti scolastici e delle lezioni private extrascolastiche per i giovani studenti, incoraggiando ulteriormente la forma fisica, soprattutto tra questi ultimi.

Secondo Zhang Xue, l'allenatore di Wu, la scherma non solo è in grado di rafforzare la mente ma anche il pensiero e aggiunge che "durante la pratica, gli allievi devono tenere gli occhi aperti, sintetizzare le esperienze, adattarsi alle regole, studiare gli avversari e aggiornare le tattiche per fare progressi".

Quest'ultimo spiega poi che sono necessari requisiti più elevati e professionali rispetto alle normali attività sportive e afferma che sebbene occorrano attrezzature professionali e una formazione sistematica per praticare discipline agonistiche, sono sempre di più le persone che si rivolgono a sport come la scherma.

Secondo i dati ufficiali, nel 2019 la produzione totale dell'industria sportiva cinese è stata di quasi 3.000 miliardi di yuan, con un incremento del 10,9% rispetto all'anno precedente. A fine 2020, la Cina disponeva di oltre 3,71 milioni di sedi sportive, che coprivano più di 3 miliardi di metri quadrati.

Jin Qiang, un ex pugile, gestisce la sua palestra di boxe nel centro di Hefei ed è uno dei tantissimi appassionati di sport in cerca di opportunità nel mercato in espansione.

Dall'apertura della sua palestra avvenuta nel 2019, Jin ha visto allenarsi qui centinaia di persone: "i miei allievi vanno da bambini di 5 anni a persone di 50", spiega prima di concludere, "è un piacere vedere che tra loro lo sport fa la differenza e aiutarli a diventare più forti, più sani e più dediti alle sfide". (XINHUA)