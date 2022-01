Cina: sempre più persone dedite a sport agonistici (2)

(XINHUA) - HEFEI, 14 GEN - Secondo Zhang Xue, l'allenatore di Wu, la scherma non solo è in grado di rafforzare la mente ma anche il pensiero e aggiunge che "durante la pratica, gli allievi devono tenere gli occhi aperti, sintetizzare le esperienze, adattarsi alle regole, studiare gli avversari e aggiornare le tattiche per fare progressi".

Quest'ultimo spiega poi che sono necessari requisiti più elevati e professionali rispetto alle normali attività sportive e afferma che sebbene occorrano attrezzature professionali e una formazione sistematica per praticare discipline agonistiche, sono sempre di più le persone che si rivolgono a sport come la scherma.

Secondo i dati ufficiali, nel 2019 la produzione totale dell'industria sportiva cinese è stata di quasi 3.000 miliardi di yuan, con un incremento del 10,9% rispetto all'anno precedente. A fine 2020, la Cina disponeva di oltre 3,71 milioni di sedi sportive, che coprivano più di 3 miliardi di metri quadrati.

Jin Qiang, un ex pugile, gestisce la sua palestra di boxe nel centro di Hefei ed è uno dei tantissimi appassionati di sport in cerca di opportunità nel mercato in espansione.

Dall'apertura della sua palestra avvenuta nel 2019, Jin ha visto allenarsi qui centinaia di persone: "i miei allievi vanno da bambini di 5 anni a persone di 50", spiega prima di concludere, "è un piacere vedere che tra loro lo sport fa la differenza e aiutarli a diventare più forti, più sani e più dediti alle sfide". (XINHUA)