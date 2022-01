Cina: commercio estero 2021 tocca un nuovo massimo

(XINHUA) - PECHINO, 14 GEN - Il commercio estero della Cina è salito di un ulteriore livello nel 2021, superando per la prima volta i 6.000 miliardi di dollari, nonostante il fatto che la pandemia di Covid-19 abbia continuato a pesare sugli scambi globali; è quanto emerge dai dati ufficiali diramati oggi dalla General Administration of Customs.

Stando a questi ultimi infatti il commercio totale di merci del 2021 ammontava a 6.050 miliardi di dollari, in aumento di 1.400 miliardi di dollari rispetto a un anno prima.

Il volume del commercio in termini di yuan si è espanso del 21,4% a confronto con l'anno precedente arrivando a quota 39.100 miliardi di yuan, con esportazioni in aumento del 21,2% giunte a 21.730 miliardi di yuan e importazioni in aumento del 21,5% arrivate a 17.370 miliardi di yuan. (SEGUE)